Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 19 января, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга не было застраховано, сообщил 19 января источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео

Никто из участников рынка после пожара не сообщил, что склад был застрахован, отметили во Всероссийском союзе страховщиков.

По этим данным, руководство Wildberries планировало заключить страховой договор, но он так и не был подписан. По каким причинам этого не произошло, не уточняется. Стоимость сгоревшего склада участники рынка оценили в 2–5 млрд рублей.

При этом товар, находившийся на сгоревшем складе, был застрахован, пишут СМИ.

Возгорание

Пожар на складе Wildberries в Шушарах вспыхнул утром 13 января. Сообщалось о возгорании на площади 50 тыс. кв. м., позднее — 70 тыс. кв м. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Для ликвидации возгорания привлекли около 270 человек и 57 единиц пожарной техники.

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В МЧС рассказали, что возгорание возникло в складской и разгрузочно-погрузочной зонах. Возникла угроза распространения пожара по всему зданию, но пожарные не позволили огню распространиться на все складские помещения, парковку и находящуюся рядом электроподстанцию.

Сотрудники МЧС локализовали пожар через несколько часов на площади 70 тыс. кв. м. Площадь обрушения после пожара составила 50 тысяч кв. м. К середине дня 14 января на складе ликвидировали открытое горение и начали проливку и разбор конструкций. Превышения выделения вредных веществ в воздухе в Петербурге выявлено не было.

Поступали сообщения, что при пожаре пропал без вести один человек. Впоследствии это количество выросло до 54, а потом начало снижаться. Никто из работников не был объявлен пропавшим без вести.

При эвакуации сотрудников из горящего здания возникла давка и наблюдались случаи мародёрства, рассказывал журналистам один из сотрудников склада. Он сообщил, что у многих работников в горящем здании остались вещи, а у него самого сгорели паспорт, телефон и деньги.

Причины и последствия

В день пожара участники рынка страховщиков предварительно оценили ущерб в 10–11 млрд рублей. Представители Wildberries 13 января заявили, что все продавцы получат компенсацию за повреждённые или утраченные в ходе пожара товары, а покупателям вернут деньги за потерянные заказы. Компенсации продавцам начали выплачиваться через два дня после пожара, 15 января.

В день происшествия источник в оперативных службах сообщал, что причиной возгорания стала неисправность проводки. Другой источник в тот же день заявил, что в момент начала пожара сигнализация в здании, по предварительной информации, была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания в предыдущие дни.

Один из сотрудников склада рассказал «Известиям», что пожарная сигнализация ранее неоднократно срабатывала, но сообщения о пожаре не подтверждались, и на сигналы перестали обращать внимание. Утром в день пожара также прозвучала пожарная тревога, однако никто не придал этому значения, работники уехали с территории, а через полчаса им сообщили о том, что уже горит целый блок, рассказал сотрудник.

В день пожара источник в МЧС сообщал, что сгоревший склад ни разу не проверяли пожарные, а помещение ввели в эксплуатацию без разрешения. Источник в Госстройнадзоре также отмечал, что руководство маркетплейса не подавало заявку на ввод складских помещений в эксплуатацию.

В компании эту информацию опровергли, отметил, что склад полностью соответствует проектной документации, а системы оповещения и пожаротушения успешно прошли проверку. Позднее в петербургском управлении Госстройнадзора заявили, что сотрудники службы не проводили проверок на складе Wildberries с момента выдачи заключения о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности в июле 2022 года.

По факту пожара глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Его возбудили по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, пожар вспыхнул в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности

Источник СМИ сообщал, что один из сотрудников склада якобы намеревался поджечь его, о чём писал в рабочем чате. По этим данным, позже это сотрудник заявил, что осуществил своё намерение. Он рассказал, что на такой поступок его побудили штрафы, которые накладывают в компании на работников склада. Позднее этот сотрудник стал отказываться от своих слов, сообщил, что к нему с проверкой пришли правоохранители, и удалил свой аккаунт в соцсетях.

18 января в пресс-службе маркетплейса сообщили, что в московском офисе Wildberries работают сотрудники правоохранительных органов. В компании отметили, что сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую информацию.