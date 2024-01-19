Минск, 19 января, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Белоруссия готова к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, в том числе к «прагматичному диалогу» со странами НАТО. Об этом белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил 19 января на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он пояснил, почему принято решение о внесении изменений в военную доктрину республики. Этот документ может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога. В проекте доктрины говорится об открытости Минска к сотрудничеству в военной сфере.

«В том числе с государствами НАТО мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас», — приводит БелТА слова министра.

Проект новой военной доктрины Белоруссии был рассмотрен 16 января на заседании совбеза республики. Документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдёт в апреле.

Как сообщало ИА Регнум, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии в ближайшее время спокойной жизни не будет: на Западе хотят разорвать единство Москвы и Минска.