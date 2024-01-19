Москва, 19 января, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Внимание президента России Владимира Путина к муниципальной власти неслучайно, это продолжение комплексной стратегии по реформе государственного управления, сообщил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Александр Рюмин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«То, что происходит на земле, является первичными данными, на основании которых происходят важнейшие для всей страны изменения. Это подтверждают и сами представители местной власти», — отметил в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Муниципальная политика России: практики, бренды, идентичность».

Так, по словам главы Тюмени, сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслана Кухарука, такого внимания к муниципальным служащим не было никогда.

«Более 7000 глав муниципальных образований разного уровня были представлены на единой площадке. Повестка формировалась исходя из запроса муниципального сообщества, вопросов, которые существуют на практике. Особенно важна премия «Служение», чтобы люди, которые посвятили свою жизнь работе в муниципальной власти, получили заслуженную благодарность на всю Россию. Всё это означает, что идёт перезагрузка отношения к этому, самому близкому к людям, уровню власти. Федеральная власть слышит наш запрос. Такого внимания не было никогда», — отметил он.

В свою очередь, глава удмуртского города Глазов Сергей Коновалов заявил, что именно с муниципального уровня начинается вся государственная власть в целом.

«Сплотились все уровни власти, мы становимся ближе к обществу. Проект «Формирование комфортной городской среды» как доступ жителей к вопросам местного самоуправления, проект инициативного бюджетирования это подтверждают. Муниципальные служащие воспринимают свою работу именно как служение. Когда ты честно служишь своей малой Родине, становится не стыдно перед нашими предками», — подчеркнул он.

Замдиректора Департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юлия Талалайкина отметила, что муниципальная политика продолжительное время привлекала к себе существенно меньше внимания, чем федеральная и региональная, сейчас же всё меняется, это связано с реализацией президентской стратегии развития: жизнь в малые города вернулась, граждане стали активнее участвовать в управлении. Один из примеров — проект «Формирование комфортной городской среды». Примеров, как благодаря этому проекту изменилась жизнь даже в небольших населенных пунктах, по всей стране множество, уточнила она.

Ещё один проект, который позволяет жителям самим непосредственно участвовать в развитии населенных пунктов, — инициативное бюджетирование, пояснил председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Андрей Максимов.

«Граждане реально включились в самостоятельное решение проблем, с которыми они сталкиваются, вопросов развития территории. Инициативное бюджетирование стало мощным механизмом для движения вперед. Сейчас через него распределяется 45 млрд рублей, количество проектов перевалило за 30 тысяч», — пояснил Максимов.

В качестве примера он привёл деревню Самодед Архангельской области, где построили мост именно через механизм инициативного бюджетирования. Кроме того, в селе Родники Алтайского края жители купили и установили в парке колесо обозрения. Таких историй множество, это и бюджетные владения всех уровней власти, но и дополнительно привлекаются средства из многих других источников под эти проекты жителей, заключил он.

Фокус на муниципальную политику является закономерным этапом президентской стратегии. В завершение дискуссии эксперты отметили, что местное самоуправление направлено прежде всего на решение проблем жителей конкретных поселений, на то, чтобы сделать их жизнь удобнее и комфортнее.

Как передавало ИА Регнум, 16 января в Москве на площадке Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ прошёл первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Мероприятие было организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления по поручению президента РФ Владимира Путина. Участие в нём приняли более 7500 глав муниципальных образований, эксперты и представители общественных организаций.

Глава государства 16 января заявил о необходимости масштабировать успешные практики, реализующиеся на муниципальном уровне. Важно иметь такие площадки, которые позволяют это делать, сказал президент РФ на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны. Путин призвал слышать голос представителей местного самоуправления при принятии решений.