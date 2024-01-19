В России продлили меры поддержки медиков, помогающих участникам СВО
Правительство продлило меры поддержки медиков, помогающих участникам СВО
Москва, 19 января, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Правительство РФ продлило действие мер социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сказано на сайте правительства.
«Медицинские работники, оказывающие помощь участникам спецоперации, продолжат получать социальные выплаты в 2024 году. Постановление об этом подписано. Максимальный размер выплат для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тыс. рублей в месяц», — сообщили в правительстве.
Выплаты предусмотрены для старших врачей, врачей скорой и неотложной медпомощи и врачей, проводящих судебно-медицинскую экспертизу.
Вместе с тем заместители руководителей медицинских организаций, врачи, главные медсёстры, заведующие отделениями, где раненым оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, смогут претендовать выплату в 60 тысяч рублей.
Конкретная сумма социальных выплат зависит от занимаемой должности и суммарно отработанного времени, а перечень медицинских организаций, работники которых смогут их получить, утвердят региональные минздравы, отмечается в документе.
Как передавало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина сообщил, что правительство выделит дополнительные 30,5 млрд рублей на зарплаты медицинским работникам.
Премьер напомнил, что в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина заплаты фельдшеров и медсестёр должны быть не ниже средней по региону, а у врачей — в два раза выше этого показателя.
В правительстве уточнили, что средства для этого направят из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования в его территориальные подразделения в 86 регионах.
Мишустин также указал на необходимость следить за тем, чтобы положенные средства дошли до медработников в каждом российском регионе.