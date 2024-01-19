Москва, 19 января, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Правительство РФ продлило действие мер социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сказано на сайте правительства.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Медицинские работники, оказывающие помощь участникам спецоперации, продолжат получать социальные выплаты в 2024 году. Постановление об этом подписано. Максимальный размер выплат для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тыс. рублей в месяц», — сообщили в правительстве.

Выплаты предусмотрены для старших врачей, врачей скорой и неотложной медпомощи и врачей, проводящих судебно-медицинскую экспертизу.

Вместе с тем заместители руководителей медицинских организаций, врачи, главные медсёстры, заведующие отделениями, где раненым оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, смогут претендовать выплату в 60 тысяч рублей.

Конкретная сумма социальных выплат зависит от занимаемой должности и суммарно отработанного времени, а перечень медицинских организаций, работники которых смогут их получить, утвердят региональные минздравы, отмечается в документе.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина сообщил, что правительство выделит дополнительные 30,5 млрд рублей на зарплаты медицинским работникам.

Премьер напомнил, что в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина заплаты фельдшеров и медсестёр должны быть не ниже средней по региону, а у врачей — в два раза выше этого показателя.

В правительстве уточнили, что средства для этого направят из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования в его территориальные подразделения в 86 регионах.

Мишустин также указал на необходимость следить за тем, чтобы положенные средства дошли до медработников в каждом российском регионе.