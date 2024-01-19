Брянск, 19 января, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Средства ПВО Министерства обороны России сбили ещё два БПЛА самолётного типа над Брянской областью, тем самым предотвратив очередную попытку киевского режима устроить теракт. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня утром украинский БПЛА сбросил боеприпас на нефтебазу в Клинцах в Брянской области. В результате вспыхнул пожар на нефтебазе. Пламя охватило 1 тыс. кв. м. Загорелись четыре резервуара с бензином.

В помощь пожарным расчётам для тушения нефтебазы в Клинцах прибыл пожарный поезд. Состав оснащен 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя. При этом в МЖД отметили, что на движение поездов на станции Клинцы ситуация с пожаром не влияет.