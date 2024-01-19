Брянск, 19 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Очевидцы сняли видео пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области после попытки атаки ВСУ. На кадрах видно, как над городом поднялись огромные клубы чёрного дыма.

Кадр из видео

Как сообщало ИА Регнум, украинский дрон сбросил боеприпас на нефтебазу в Клинцах в Брянской области утром 19 января. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолётного типа был подавлен средствами РЭБ Минобороны РФ.

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Для тушения нефтебазы прибыл пожарный поезд. Состав оснащён 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя. При этом в МЖД отметили, что на движение поездов на станции Клинцы ситуация с пожаром не влияет.

Позднее стало известно, что площадь пожара на нефтебазе составляет 1 тыс. кв. м, горят четыре резервуара с бензином общим объёмом 6 тыс. куб. м.