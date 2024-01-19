Москва, 19 января, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Корпорация МСП переведет программу зонтичных поручительств на таргетированный принцип. Как стало известно «Ведомостям», новые параметры взаимодействия с банками утвердило правление корпорации в конце 2023 года. Обеспечение поручительствами по кредитам предприятий среднего и малого бизнеса теперь будет сконцентрировано на приоритетных отраслях экономики и отдельных регионах.

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Система зонтичных поручительств является основным инструментом поддержки бизнесменов, применяемых Корпорацией МСП. Зонтичное поручительство обеспечивает до 50% от суммы кредита, размер которого не должен превышать миллиарда рублей. Ожидается, что в течение года подход к приоритетным направлениям будет корректироваться. Корпорация МСП готова выдавать поручительства в восьми ключевых сферах. В их число вошли займы на инвестиционные цели, для экспортеров, малый и средний бизнес в сфере сельского хозяйства, приоритетные территории, самозанятые, начинающие молодые предприниматели, высокотехнологичный и инновационный бизнес и субъекты МСП из Москвы в определенных отраслях. В этом году лимит по программе составит 185 млрд рублей, что позволит привлечь около 370 млрд рублей.

По словам председателя комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павла Самиева, механизм зонтичных поручительств показал достаточно хорошую эффективность. Выделение приоритетных отраслей и целевой характер позволили сконцентрировать поддержку в тех отраслях, где она нужна, подчеркнул он. Самиев напомнил, что в 2023 году Корпорация МСП установила абсолютный рекорд по объему выдачи кредитов, который достиг 12 трлн рублей.