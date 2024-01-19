Клинцы, Брянская область, 19 января, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области составляет 1 тыс. кв. м, горят четыре резервуара с бензином. Пламя вспыхнуло после удара по нефтебазе боеприпаса, который сбросил украинский беспилотник, сообщили оперативные службы.

Кадр из видео

«В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около 1 тыс. кв. м. Горят четыре резервуара с бензином общим объёмом 6 тыс. куб. м», — передаёт сообщение оперативных служб ТАСС.

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Как сообщало ИА Регнум, для тушения нефтебазы в Клинцах прибыл пожарный поезд. Состав оснащен 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя. При этом в МЖД отметили, что на движение поездов на станции Клинцы ситуация с пожаром не влияет.

Украинский БПЛА сбросил боеприпас на нефтебазу в Клинцах в Брянской области утром 19 января. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолётного типа был подавлен средствами РЭБ Минобороны РФ.