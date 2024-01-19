Шахты, Ростовская область, 19 января, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В Шахтах Ростовской области десятки мигрантов были уволены за устроенную забастовку на местном заводе. Об этом пишет 161.RU со ссылкой на издание «КВУ-Шахты».

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации сказано, что 15 января на работу не вышли более 60 работников, преимущественно выходцы из Таджикистана, выдвинув требование руководству завода — увеличить им заработную плану на четверть. Из-за забастовки предприятие было вынуждено приостановить работу цеха.

Представители завода в свою очередь заявили, что уже повышали зарплату работниками в сентябре прошлого года.

В результате протеста было уволено до 50 работников. Директор предприятия назвал решение правильным, назвав бастующих «агрессивной группой саботажников».

Как передавало ИА Регнум, 13 января суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу организатора незаконной миграции более чем девяти тысяч человек. Отмечалось, что преступная группа, в состав которой входило пять человек, в том числе двое полицейских, легализовала более девяти тысяч мигрантов. По данным следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемые организовали на территории региона массовую фиктивную поставку на миграционный учёт иностранных граждан.

В конце октября прошлого года вступил в силу федеральный закон, согласно которому в России могут лишить гражданства совершивших отдельные преступления, а также лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В настоящее время сотрудники министерства занимаются выявлением таких граждан.