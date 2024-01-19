Клинцы, Брянская область, 19 января, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Пожарный поезд прибыл в Клинцы в Брянской области для ликвидации возгорания резервуаров на нефтебазе. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале.

Игорь Онучин/РИА Новости

«Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд. В его составе — 120 тонн воды и пять тонн пенообразователя», — сказано в сообщении.

В МЖД отметили, что на движение поездов на станции Клинцы ситуация с пожаром не влияет.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 января украинский беспилотник сбросил боеприпас на нефтебазу в Клинцах в Брянской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его словам, беспилотный летательный аппарат самолётного типа был подавлен средствами РЭБ Минобороны РФ.

Перед этим в Минобороны рассказали об очередной попытке атаки ВСУ на территорию России утром 19 января.

По информации военного ведомства, в 06:40 мск силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью.

Подробностей о последствиях крушения БПЛА министерство пока не приводило.