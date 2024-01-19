Красногорск, 19 января, 2024, 10:11 — ИА Регнум. В городе Истра Московской области было возбуждено уголовное дело после сообщения об умышленном поджоге дома участника спецоперации. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

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По данным одного из Telegram-каналов, в 2023 году директор управляющей компании, в которой ранее работал участник СВО, стал требовать от последнего ежемесячной выплаты денежных средств якобы в счёт имевшегося перед ним долга, при этом он оказывал моральное давление на семью бойца. Также сообщалось, что в январе 2024 года дом военнослужащего, расположенный в городском округе Истра, намеренно подожгли. В результате пожара никто не пострадал, говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, было возбуждено уголовное дело об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи (ст. 330, ст. 163, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в ходе расследования будет дана оценка всем доводам, указанным в публикации, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 18 января сотрудники управления полиции Московской области задержали и доставили в отдел троих человек, избивших в кафе в городе Чехове участника специальной военной операции. Проводятся мероприятия, направленные на установление остальных участников инцидента, а также на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в МВД.

Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» по факту нападения и избиения участника специальной военной операции группой лиц. Конфликт произошёл в кафе «Вояж» на Советской улице в Чехове. Среди участников конфликта были иностранные граждане, они избили военнослужащего группой, отметили в СК.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 17 января поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО со стороны главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. К председателю СК обратились российские военные корреспонденты. Они обратили внимание на пост Баратова в социальной сети «Одноклассники», в котором тот выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации.