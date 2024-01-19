Владивосток, 19 января, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Два десятилетних мальчика пытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень Приморского края. Об этом сообщает 19 января пресс-служба краевой прокуратуры.

Кадр из видео

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое детей подходят к кассе и угрожают кассиру предметом, похожим на пистолет. После слов женщины о том, что зал оборудован камерой видеонаблюдения, дети убежали.

«Героями видео стали два мальчика 2013 года рождения, учащиеся четвёртого класса», — сообщили в прокуратуре.

Дети воспитываются в семьях, которые ранее не состояли на учётах. Инцидент произошёл 18 января, проводится проверка, добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года подростки 13 и 14 лет ограбили 82-летнюю жительницу одного из сёл в Новосибирской области. Они пришли в дом к пожилой женщине, угрожали ей и требовали деньги. Свои действия злоумышленники снимали на камеру. Было возбуждено уголовное дело, обоих подростков задержали.