Краснодар, 19 января, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Изменение ключевой ставки и условий ипотечного кредитования стало одной из ключевых тем конца 2023 — начала 2024 года. На этом фоне инвестиции в недвижимость демонстрируют стабильность, хотя инвесторы продолжают следить за ситуацией и отдавать предпочтение лотам с высокой доходностью в текущих реалиях.

AVA Group

Среди наиболее востребованных форматов — апартаменты, которые могут быть как источником получения пассивного дохода, так и ликвидным активом, позволяющим заработать на перепродаже на фоне роста цен. Особый интерес инвесторы проявляют к проектам в Краснодарском крае, где на фоне роста туристического потока и объемов миграции населения спрос держится на стабильно высоком уровне.

Апартаменты в России изначально были особым видом недвижимости с вполне конкретным назначением. Аналогичным форматом в нашей стране были доходные дома, которые пользовались большой популярностью в XVIII–XIX веках. Они представляли собой многоквартирные строения с жильем под аренду. Многие из тех зданий в последствии стали памятниками архитектуры — как, например, дом Мурузи в Санкт-Петербурге или дом Зинаиды Перцовой в Москве. К моменту революции 1917 года доходные дома составляли 50-80% всего жилого фонда Москвы и Петербурга.

Уже тогда для строительства доходных домов привлекались лучшие архитекторы и инженеры, в них проводили электричество, водопровод и канализацию — что для тех времен вовсе не было обыденностью. Вложения в комфортабельность доходных домов были оправданы, так как таким образом можно было повысить ликвидность недвижимости и сделать ее более привлекательной для клиентов.

Похожего подхода к строительству апартаментов придерживаются и современные девелоперы. Между тем современные апартаменты превосходят своих предшественников по ряду параметров — по удобству проживания, наличию дополнительных сервисов и статусности. При этом назначение проекта остается прежним — эффективная сдача в аренду.

Ключевое отличие апартаментов от квартир в том, что они не относятся к жилому фонду. Это порождает определенные нюансы и специфику.

Например, в апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, однако возможно оформление временной, которая дает практически те же права. Оформляется она на срок до 5 лет, однако впоследствии ее можно продлевать.

По своему типу апартаменты являются коммерческой недвижимостью, поэтому чаще всего такие проекты реализуют в наиболее привлекательных районах — с отличной локацией и всей необходимой для жизни инфраструктурой. Это естественным образом повышает и стоимость таких лотов, и цену аренды, позволяя резидентам получать более высокий пассивный доход.

Коммунальные платежи в апартаментах выше. Взамен резидент получает сервис уровня хорошей гостиницы. В большинстве случаев в апартаментах работает сервисная компания, осуществляющая меблировку помещений, поиск арендаторов и обслуживание гостей.

Сервис — основной довод в пользу выбора апартаментов для сдачи в аренду. Дело в том, что это избавляет собственника от необходимости самостоятельно заботиться об эффективном использовании такого рода недвижимости.

Самые доходные и престижные апартаменты располагаются в знаковых локациях, привлекающих большое количество людей. Прежде всего — в больших городах, региональных центрах с хорошей транспортной доступностью.

Например, инвестиционный холдинг AVA Group реализует комплекс апартаментов The Grand Palace на улице Уральской в деловом центре Краснодара. Поблизости расположены развлекательные центры и множество магазинов. Кроме того, The Grand Palace в 2023 году стал финалистом федеральной премии в области городской недвижимости Urban Awards в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов комфорт-класса».