Канберра, 19 января, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева одержала волевую победу над француженкой Диан Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в пользу Андреевой.

Louise Delmotte/AP/TASS Мирра Андреева

16-летняя российская теннисистка в решающем сете уступала со счетом 1:5, но дважды не дала Парри подать на матч, а также отыграла матчбол на своей подаче.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и австралийкой Сторм Хантер.

Как передавало ИА Регнум, ранее Андрееву признали новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка начала год на 405-м месте мирового рейтинга и завершила на 57-м.

Наивысшей позицией Андреевой было 46-е место. В течение 2023 года теннисистка выходила в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США, а также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии.