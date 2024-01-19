Андреева одержала волевую победу в третьем круге Australian Open
Андреева вышла в четвёртый круг Australian Open, уступая в решающем сете 1:5
Канберра, 19 января, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева одержала волевую победу над француженкой Диан Парри в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в пользу Андреевой.
16-летняя российская теннисистка в решающем сете уступала со счетом 1:5, но дважды не дала Парри подать на матч, а также отыграла матчбол на своей подаче.
В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и австралийкой Сторм Хантер.
Как передавало ИА Регнум, ранее Андрееву признали новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка начала год на 405-м месте мирового рейтинга и завершила на 57-м.
Наивысшей позицией Андреевой было 46-е место. В течение 2023 года теннисистка выходила в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США, а также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии.