Москва, 19 января, 2024, 09:32 — ИА Регнум. ВСУ сделали из городов Харьковской области, в которых до сих пор проживает большое количество мирного населения, укреплённые районы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных служб.

Ashley Chan/Global Look Press

«Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны», — приводит агентство слова собеседника.

Он также высказал уверенность в том, что такая же ситуация ожидает и другие населённые пункты, где сейчас проходит так называемая эвакуация населения.

Собеседник добавил, что ситуация в области напряжённая. По информации жителей подконтрольных Киеву территорий, кроме принудительной эвакуации активно идут мобилизационные мероприятия, говорится в материале.

Собеседник уточнил, что мужчин, в основном в сёлах, забирают на улицах, ничего не объясняя и не оповещая родственников.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что эвакуированные Украиной жители Харьковской области не выходят на связь с родными. Он отметил, что после начала эвакуации жителей украинской властью с территории Харьковской области родственники, которые в большей степени находятся на территории России, потеряли с ними связь.

Как уточнил эксперт, последнее, что сообщали эвакуированные жители, что у них якобы в целях безопасности представители МВД Украины отобрали мобильные телефоны и другие гаджеты для связи.

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС России продвигаются вперёд и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на купянском направлении.

Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась, ВСУ стали сдуваться. Он подчеркнул, что изменения заметны даже при том, что весь так называемый цивилизованный Запад борется с Россией.