Брянск, 19 января, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты на территории города Клинцы Брянской области с помощью БПЛА, сообщил 19 января глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, беспилотный летательный аппарат самолётного типа был подавлен средствами РЭБ Минобороны РФ.

«При уничтожении воздушной цели произошёл сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты МЧС, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 января информировал, что средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 91 украинский беспилотник в зоне СВО.

В ночь на 18 января российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники в воздушном пространстве Московской и Ленинградской областей. Один беспилотник ВСУ был уничтожен над территорией Московской области, ещё один украинский дрон перехватили в небе над Ленинградской областью, уточнили в Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 18 января сообщил, что средствами ПВО были сбиты над регионом 10 ракет украинской армии.