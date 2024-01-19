Берлин, 19 января, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус не захотел увеличивать военную помощь для Киева. Об этом сообщает издание Die Welt.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли всё, что могли», — приводит издание его слова.

По словам Писториуса, из всех стран Евросоюза Германия внесла наибольший вклад, и сейчас очередь за другими.

Он высказал мнение о том, что если президент России Владимир Путин победит в конфликте на Украине, то, по словам Писториуса, возрастёт и опасность для территории НАТО.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что нельзя дать победить России в конфликте на Украине. По мнению Макрона, позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Российский лидер 7 декабря 2023 года отметил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Вместе с тем 19 декабря 2023 года президент России заявлял, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, указал президент. Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.