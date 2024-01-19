Горно-Алтайск, 19 января, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В результате камнепада два района Республики Алтай оказались отрезанными от Горно-Алтайска. Об этом сообщил главы региона Олег Хорохордин в Telegram-канале.

Александр Кряжев/Владимир Сергеев/РИА Новости

Он отметил, что 19 января в результате обвала скальных пород была повреждена федеральная автодорога Р-256 «Чуйский тракт» в Онгудайском районе на участке между сёлами Чибит и Акбом. Разрушена одна полоса движения, под второй могли образоваться пустоты, движение по данному участку временно закрыто для всех видов транспорта, уточнил Хорохордин.

Глава региона добавил, что погибших и пострадавших нет, к месту происшествия направлена спецтехника.

«Главное сейчас — детально оценить повреждения, после чего заполнить образовавшиеся пустоты, чтобы в оперативном порядке открыть движение транспорта по одной из полос», — отметил он, добавив, что в Кош-Агачском и Улаганском районах, с которыми временно прекращено транспортное сообщение, имеется необходимый запас медикаментов, продовольствия, топлива и товаров первой необходимости, обеспечена работа всех профильных служб.

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Как передавало ИА Регнум, в Алтайском крае 8 января из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли несколько трасс. На дорогах вероятны осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные метели, а также гололедица и снежные заносы.

В МЧС РФ 15 января сообщали, что из-за сильной метели было ограничено движение общественного и личного автотранспорта по дорогам на Сахалине. На дорогах наблюдался сильный снегопад, видимость была ограничена от 30 м до полного её отсутствия. В связи с неблагоприятными погодными условиями и отменой автобусного сообщения на межмуниципальных маршрутах населению было предложено пользоваться услугами железнодорожного транспорта.