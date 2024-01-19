Уфа, 19 января, 2024, 08:39 — ИА Регнум. В результате пожара в одной из деревень Башкирии погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону в Telegram-канале.

Кадр из видео

Отмечается, что ночью 19 января в деревне Лепешкино Мишкинского района по ул. Центральная в жилом доме произошёл пожар. В момент возникновения пожара в доме находилась мать с тремя детьми.

«Проснувшись от шума, женщина схватила 7-месячного ребёнка и выбежала на улицу. К этому времени в доме уже было сильное задымление и происходило горение. Зайти обратно в дом не представлялось возможным», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в доме остались ещё двое детей, девочки трёх и четырёх лет. В ликвидации пожара были задействованы 24 огнеборца и 10 единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 48 кв. м.

«В ходе тушения, к сожалению, обнаружены погибшие дети», — пояснили в ведомстве, добавив, что с женщиной работает психолог МЧС России.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860864" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, ранее в Магадане в результате пожара в частном доме погибли два человека, один получил травмы. По данным ведомства, днём 17 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Пролетарской в Магадане. В ходе разведки в доме были обнаружены двое погибших: мужчина и женщина. Отмечается, что хозяин дома успел покинуть помещение, с травмами он был доставлен в Магаданскую областную больницу. Пожар на площади 120 кв. метров был ликвидирован. По одной из версий, он мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.

16 января женщина и двое детей погибли в Ордынском районе Новосибирской области из-за пожара. К пожару в частном доме, по предварительным данным, привело короткое замыкание. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 22:13 по местному времени 15 января. Спустя шесть минут на место прибыли пожарные.