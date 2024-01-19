Москва, 19 января, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Система укреплений глубиной до 120 км, оборудованная к началу контрнаступления ВСУ, в пять-шесть раз повысила живучесть российских войск. Об этом начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявил в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 19 января.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он отметил, что глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов была подготовлена по всей линии боевого соприкосновения до начала украинского контрнаступления. Масштабы и сроки выполнения задач позволяют назвать этот случай беспрецедентным в истории вооружённых конфликтов.

«Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объёме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск и эффективность применения вооружения и военной техники», — сказал Ставицкий.

Генерал уточнил, что к началу контрнаступления ВСУ было сооружено более 3,6 тыс. км траншей и ходов сообщений, свыше 150 тыс. окопов и укрытий для техники, свыше 45 тыс. блиндажей, собрано более 12 тыс. железобетонных сооружений.

Свыше 400 батальонных районов обороны было оборудовано всего за восемь месяцев. При этом продолжались боевые действия, ВСУ постоянно применяли против российских войск высокоточное оружие и беспилотники, добавил он.

Система оборонительных рубежей, позиций и районов включала два-три оборонительных рубежа, отметил генерал и напомнил для сравнения об оборонительных линиях Маннергейма и Мажино протяжённостью 135 км и 400 км соответственно. Первую сооружали десять лет, вторую — 12 лет.

Как сообщало ИА Регнум, Ставицкий привёл данные Минобороны о том, что потери ВСУ на созданной системе инженерных заграждений превысили 500 единиц боевой и специальной техники. Из них в ходе контрнаступления противник лишился более 180 единиц, в том числе танков Leopard, боевых машин пехоты Bradley и других западных образцов.