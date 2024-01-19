Брянск, 19 января, 2024, 08:07 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили об очередной попытке атаки ВСУ на территорию России утром 19 января.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации военного ведомства, в 06:40 мск силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью.

Подробностей о последствиях крушения БПЛА пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 января информировал, что средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 91 украинский беспилотник в зоне СВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 18 января сообщил, что средствами ПВО были сбиты над регионом 10 ракет украинской армии.

В ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли на российской линии обороны свыше 180 единиц военной техники. Об этом рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.