ДНР, 19 января, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Костромские десантники уничтожили группу украинских боевиков в опорных пунктах в районе Артёмовска, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

В ведомстве уточнили, что десантники получили боевую задачу на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях под Артёмовском. Для работы по указанным координатам выдвинулся расчёт РСЗО «Град», занял огневую позицию и нанёс удар.

Потери ВСУ оказались сопоставимыми с численностью взвода. Выжившие боевики покинули опорный пункт. Для его зачистки и последующей передачи опорника российским подразделениям выдвинулись штурмовые группы десантников.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в Минобороны подтвердили успешное уничтожение укреплённых позиций и пехоты ВСУ на купянском направлении с помощью расчётов РСЗО «Град». Российские военные ударили по противнику в ночное время. Их целью стали скопления живой силы ВСУ и замаскированные объекты.

В декабре 2023 года добровольцы ВС России перерезали основной путь снабжения киевских боевиков на артёмовско-соледарском направлении фронта. По словам военных, на трассе в районе Артёмовского работали четыре штурмовые группы. Боевики оказались под огневым контролем российских сил.