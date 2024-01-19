Киев, 19 января, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Десятки беспилотников не готовы из-за тупости чиновников и процветающей коррупции, заявил глава украинской компании Athlon Avia, специализирующейся на производстве беспилотников Артём Вьюнник.

Egov-buryatia.ru Беспилотник

В интервью негосударственной украинской радиостанции Radio NV, глава компании сказал, что киевские власти «наплевательски» относятся к производству дронов, в частности многое тормозит из-за логистических проволочек.

«Мы ничего не можем, только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это же не только логистика. Можно было бы смеяться, но хочется плакать», — признался Вьюнник.

Правительство Украины оторвано от реальности и не понимает, по мнению специалиста, что и когда им понадобится, не могут правильно сформулировать свои требования.

«В Киеве коррупционерам наплевать на производство беспилотников на территории Украины», — сказал Артём Вьюник.

Как сообщало ИА Регнум, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров обратился к украинским гражданам с призывом собирать в своих домах FPV-дроны для ВСУ, сообщило украинское агентство УНИАН.

25 декабря директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская рассказала, что ВСУ испытывают острый дефицит БПЛА и боеприпасов к ним.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме в швейцарском Давосе озвучил ещё одну причину провала контрнаступления киевской армии — разведывательные дроны.