Наступивший 695-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован широким обсуждением заявления французского МИД об отсутствии наёмников этой страны в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там же отметили, что информация об уничтожении десятков боевиков из Франции в Харькове является грубой манипуляцией русских».

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

О том, что 17 января вооружённые силы России высокоточным ударом поразили в Харькове пункт временной дислокации, где в основном дислоцировались французские наёмники, сообщили ранее в Минобороны РФ, отметив что всего было уничтожено свыше 60 боевиков.

В районе ожесточенных боев в Донецкой Народной Республике «засветился» британский наёмник Эйден Аслин, приговорённый к смертной казни в ДНР. В сентябре 2022 года 28-летнего британца освободили в рамках обмена военнопленными. Находясь за решеткой, он уверял, что был глуп, наивен и сожалеет о присоединении к украинской армии.

Тем временем расчёты РСЗО «Град» костромских десантников разгромили живую силу ВСУ на передовых позициях в районе Артёмовска. Уничтожено около взвода украинских военнослужащих, информирует 19 января Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.