Каракас, 19 января, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Речь президента Аргентины Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскрыла нацистский характер его идеологии, заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец — нет! Нацист и маккартист», — подчеркнул Мадуро.

Президент Венесуэлы добавил, что народ Аргентины должен быть опечален и возмущён совершённой президентом Милеем ошибкой.

Выступая в швейцарском Давосе, Хавьер Милей заявил, что западным странам, построившим своё благосостояние за счёт свободного предпринимательства, угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма, который приводит государства к бедности. «Единственным инструментом, который способен покончить с голодом и нищетой», Милей назвал свободный рыночный капитализм.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал глупым шагом отказ главы Аргентины Хавьера Милея от вступления в БРИКС. Исключая Аргентину из межгосударственного объединения, Милей выступает против интересов своего народа, рабочих и предпринимателей, отметил лидер Венесуэлы. По мнению Мадуро, решение Милея в итоге вернёт Аргентину к образу жизни XIX века и сделает её страной, подчинённой имперскому однополярному миру, новой колонией из Южной Америки.