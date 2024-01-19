Новосибирск, 19 января, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Победа», летевший по маршруту Москва — Кемерово в ночь на 19 января, вынужденно приземлился в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Pobeda.aero Самолёт компании «Победа»

Как пояснили в надзорном ведомстве, по причине технической неисправности совершил вынужденную посадку борт авиакомпании «Победа». Судно отстранили на время проверки от эксплуатации.

Посадки на другой самолёт в Кемерово ожидают 179 пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, из-за буйного поведения одного из пассажиров в аэропорту Перми совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший из Сургута в Москву. Обстоятельства авиапроисшествия устанавливают сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Самолёт, летевший 29 декабря рейсом Москва — Когалым, совершил экстренную посадку в Сургуте после того, как сработала сигнализация об отказе одного из двигателей. На борту находились 96 пассажиров. Никто не пострадал. Авиакомпания доставила пассажиров на автобусе в Когалым.