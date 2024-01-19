Донецк, 19 января, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Российский сапёр первого армейского корпуса с позывным Тихий заявил, что плотность установленных ВСУ мин на квадратный метр на части территорий Донецкой Народной Республики зашкаливает. Об этом он рассказал ТАСС.

Dnmchs.ru Мины

По словам сапёра, при выходе из ДНР украинские боевики оставляли после себя огромное количество мин. Подрывникам приходилось работать по всей территории республики. Попадаются участки, где количество мин на один кв. метр зашкаливает, людям в такие места лучше не попадать, сказал боец.

В таких случаях противопехотные мины уничтожаются дистанционно при помощи управляемого комплекс для разминирования «Уран-6». Для обнаружения боеприпасов используются индукционные миноискатели ИМП-3, добавил Тихий.

На данный момент сапёры ведут разминирование сельхозземель и территорий возле объектов энергетической инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы из отряда «Ахмат» рассказали о минировании дорог дронами ВСУ на кременском участке фронта (ДНР). Украинские боевики устанавливают снаряд или мину на дрон, который, подлетая к дороге, сбрасывает на неё взрывное устройство, а после покидает это место. Для таких целей ВСУ задействуют сельскохозяйственные беспилотники, модернизированные под боевые потребности и получившие название «Баба Яга». ВСУ устанавливают мины с целью помешать ротации российских подразделений. Военнослужащие ВС РФ обезвреживают украинские взрывные устройства на этой дороге ежедневно.

В феврале 2022 года командир 91-го отдельного подвижного отряда заграждения войсковой части А0563 Вячеслав Харитоненко совместно с подчиненными, используя транспортное средство «Амфибия», произвёл минирование порядка 45 км прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Бабах-Тарама до села Мелекино, и 14 км от морского порта Мариуполя до пляжа села Мелекино. Верховный суд ДНР признал Харитоненко виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов, а также в убийстве четырёх человек. Украинскому командиру вынесли приговор заочно и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Харитоненко объявлен в международный розыск.