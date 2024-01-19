Осло, 19 января, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Мужчины призывного возраста на Украине живут в страхе, что в любой момент могут оказаться в окопах. Они напуганы снижением мобилизационного возраста. Об этом написала норвежская NRK.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Уклоняющийся от призыва в ВСУ 25-летний Сергей на условиях анонимности рассказал изданию о своих страхах.

«Я боюсь умереть. Меня берёт ужас от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — признался Сергей.

По его словам, таких, как он, много, все боятся изменений, связанных с мобилизацией.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, предполагающий отмену отсрочки от срочной службы для инвалидов третьей группы, а также другие меры. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку.

Верховная рада Украины приняла закон о создании единого электронного реестра мобилизованных, привязанного к единому реестру избирателей. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко.

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 10 января заявил, что объявленная Зеленским принудительная мобилизация может обернуться катастрофическими последствиями. Он также назвал действия украинских властей полным безумием.

Всеобщая мобилизация на Украине проводится с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили покидать страну.