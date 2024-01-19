Москва, 19 января, 2024, 04:55 — ИА Регнум. В конце 2023 года были завершены госиспытания нового лёгкого учебно-тренировочного самолёта Як-152 для первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России. Об успешном завершении сообщило «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Яковлев».

Компания «Яковлев» Як-152

«В соответствии с ранее утвержденными планами были завершены государственные совместные испытания Як-152», — сказал представитель компании.

Специалист добавил, что во время испытаний были подтверждены лётно-технические характеристики воздушного судна. На следующем этапе предстоит импортозамещение двигателя и других комплектующих самолёта на российские аналоги.

«Як-152 обеспечивает профессиональный отбор и первоначальное обучение лётчиков, а также подготовку лётчиков-спортсменов», — пояснили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, в ВКС России направят очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолётов Як-130. Новую партию авиатехники Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) (входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны.

24 ноября авиационный завод им. Ю. А. Гагарина ОАК в Комсомольске-на-Амуре изготовил и передал Минобороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С.