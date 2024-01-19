Сеул, 19 января, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Новый посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в ходе беседы с российскими журналистами заявил об ожидании Москвой возвращения республики одной из первых в число дружественных стран среди иностранных государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Пока корейская сторона не пересекла нашу красную линию, которую мы обозначили как прямые поставки оружия киевскому режиму, до тех пор мы готовы будем в перспективе рассматривать Южную Корею как партнёра, и отношениям не нанесён критический ущерб», — сказал российский дипломат.

Зиновьев подчеркнул, что для РФ было бы достаточно, если Корея осталась бы наиболее дружественной среди недружественных стран, а в перспективе стала бы первой или в числе первых среди тех государств, которые вернутся в ряды союзников РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря 2023 года министерство промышленности Южной Кореи объявило о новых антироссийских санкциях, касающихся запрета поставок в РФ и Белоруссию некоторых видов товаров, в том числе автомобилей с рабочим объёмом двигателя более 2000 куб. см, тяжёлого строительного оборудования, аккумуляторов, компонентов для авиатехники. Всего санкции затронут 682 наименования товаров. Ограничения начали действовать с 2024 года. Своё решение Сеул объяснил якобы существующей вероятностью использования этих товаров Россией в военных целях.

В начале декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, освободив от этих обязанностей Андрея Кулика. До этого Зиновьев занимал пост директора Первого департамента Азии МИД России.