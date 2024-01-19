Посол: РФ ожидает возобновления дружественных связей с Южной Кореей
Посол Зиновьев: Россия ожидает возобновления дружественных связей с Южной Кореей
Сеул, 19 января, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Новый посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в ходе беседы с российскими журналистами заявил об ожидании Москвой возвращения республики одной из первых в число дружественных стран среди иностранных государств.
«Пока корейская сторона не пересекла нашу красную линию, которую мы обозначили как прямые поставки оружия киевскому режиму, до тех пор мы готовы будем в перспективе рассматривать Южную Корею как партнёра, и отношениям не нанесён критический ущерб», — сказал российский дипломат.
Зиновьев подчеркнул, что для РФ было бы достаточно, если Корея осталась бы наиболее дружественной среди недружественных стран, а в перспективе стала бы первой или в числе первых среди тех государств, которые вернутся в ряды союзников РФ.
Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря 2023 года министерство промышленности Южной Кореи объявило о новых антироссийских санкциях, касающихся запрета поставок в РФ и Белоруссию некоторых видов товаров, в том числе автомобилей с рабочим объёмом двигателя более 2000 куб. см, тяжёлого строительного оборудования, аккумуляторов, компонентов для авиатехники. Всего санкции затронут 682 наименования товаров. Ограничения начали действовать с 2024 года. Своё решение Сеул объяснил якобы существующей вероятностью использования этих товаров Россией в военных целях.
В начале декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил Георгия Зиновьева послом в Южной Корее, освободив от этих обязанностей Андрея Кулика. До этого Зиновьев занимал пост директора Первого департамента Азии МИД России.