Вашингтон, 19 января, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Главу Пентагона Ллойда Остина после разбирательств с его тайной госпитализацией профильный комитет по делам вооруженных сил в Конгрессе США вызвал на 14 февраля для пояснений. Об этом говорится в сообщении Остину конгрессмена Майка Роджерса, которое опубликовано на сайте комитета.

(cс) Spc. XaViera Masline Ллойд Остин

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заверила, что Ллойд Остин готов к объяснению в Конгрессе о его госпитализации.

Как сообщало ИА Регнум, Остин был госпитализирован 1 января, при этом первая информация об этом появилась лишь 5 января, а ряд руководителей США, включая главу Госдепа Энтони Блинкена, по их собственным словам, не знали, где находится глава Пентагона.

13 января пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил журналистам, что Остин по-прежнему находится в больнице, и Пентагон не владеет информацией о дате его выписки. Медики оценивают состояние здоровья Остина как хорошее, министр продолжает следить за работой Пентагона и поддерживает контакты со старшими должностными лицами ведомства, добавил Райдер.

Ранее у Остина диагностировали рак простаты и сделали операцию. 8 января в Пентагоне объявили, что главу ведомства перевели из отделения интенсивной терапии, уточнив, что Остин по-прежнему испытывает недомогание.

Подавать в отставку Остин не собирается, сообщал ранее Райдер. 12 января телеканал CNN сообщал, что Остин отдавал приказы и контролировал нанесение ударов по объектам йеменских хуситов прямо из госпиталя.

Для Демократической партии США ситуация вокруг главы Пентагона будет иметь неприятные последствия, она добавит популярности предложениям Дональда Трампа, обещающего в случае победы на выборах устроить масштабные чистки в Пентагоне и спецслужбах, убрав оттуда коррупционеров и разгильдяев, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.