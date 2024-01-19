Вашингтон, 19 января, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Западные страны уничтожают Украину, истребляя её население, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

В соцсети Х он написал, что украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы покинувших украинцев страну никогда не вернутся обратно, констатировал он.

По словам полковника, за время конфликта ВСУ понесли тяжелейшие потери, а сама страна продолжает уничтожаться.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал данные о потерях ВСУ с начала спецоперации. По его словам, они превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С февраля 2022 года ВСУ лишились 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолётов, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

ВСУ только в ходе так называемого контрнаступления, начатого 4 июня 2023 года, потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard, уточнили в Минобороны. Кроме того, Украина потеряла 2348 бронемашин, 50 из которых Bradley. В результате широкомасштабного наступления ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны войск РФ, подчеркнули в ведомстве.