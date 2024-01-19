Петропавловск-Камчатский, 19 января, 2024, 03:28 — ИА Регнум. В отношении жителя Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело по обвинению в истязании детей сожительницы. Мужчина бил мальчиков током, лишал их еды и устраивал между ними спарринги. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

yn.am Человек в каручниках

В ходе следствия установлено, что подозреваемый жил с женщиной и её двумя сыновьями 9 и 10 лет. Под видом воспитания он систематически детям наносил побои руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приёмов пищи, не давал спать в кровати (укладывал на полу), заставлял делать непосильное количество физических упражнений.

При этом за невыполнение своих заданий или отказ, он закрывал детей на балконе более чем на два часа, организовывал спарринги между ними, заставляя причинять друг другу телесные повреждения.

В правоохранительные органы об истязании детей заявила их бабушка. Мальчиков из семьи передали для реабилитации в соцучреждение.

«Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в Курске женщину-опекуна будут судить за истязание девятилетней девочки-инвалида. 49-летняя женщина являлась опекуном девятилетнего паллиативного ребёнка, который не может обходиться без посторонней помощи, двигаться и самостоятельно обслуживать себя. Опекун не раз избивала девочку, причиняя физические и психические страдания.

57-летнюю жительницу Омска обвинили в истязании, оскорблениях и избиениях троих детей 14, 13 и 9 лет. Она была их опекуном и жестоко обращалась с ними.