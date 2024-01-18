Вильнюс, 19 января, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Для успешного разрешения украинско-российского конфликта союзникам Киева необходимо кратно увеличить поставки вооружений. Соответствующее заявление министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса привёл украинский телеканал «5. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков», — сказал глава литовского МИД.

Ландсбергис призвал партнёров поддержать Киев «всем необходимым».

Как сообщало ИА Регнум, 18 января стало известно об освобождении российскими войсками населённого пункта Весёлое в Донецкой Народной Республике. На донецком направлении были уничтожены более 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 17 автомобилей ВСУ, поражены три артиллерийские системы М777 американского производства, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский 17 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что в мире нет таких ресурсов военно-промышленного комплекса, достаточных для Украины и способных выдержать противостояние с российской армией. В частности, он упомянул артиллерийские снаряды калибра 155 мм. По его словам, производства этих боеприпасов всеми мировыми компаниями недостаточно, чтобы обеспечить ими ВСУ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 января сообщил, что за 2023 год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. бойцов и 28 тыс. единиц вооружения. Российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта, подчеркнул глава оборонного ведомства.