Москва, 19 января, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Самые подорожавшие продукты в России по итогам 2023 года — яйца, помидоры и некоторые фрукты. Такое заключение следует из данных Росстата.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Помидоры на прилавке

Исходя их статистических данных, куриное яйцо подорожало за год на 61,4%, помидоры — на 51,1%, груши — на 48,3%, виноград — на 48,2% и бананы — на 46,9%. Также почти на половину подорожал чеснок.

Отмечается, что четверть различных товаров подорожала выше инфляции в России, которая по итогам прошлого года составила 7,4%.

Как сообщало ИА Регнум, ускоренный рост цен на отдельные товары в России будет сдерживаться за счёт роста предложения, заявил 17 января на совещании президента Владимира Путина с правительством министр экономического развития Максим Решетников.

Основной всплеск инфляции в России в 2023 году произошёл в конце лета и начале осени на фоне в том числе ослабления рубля, отметил министр.

Уровень инфляции в России увеличился незначительно и является контролируемым, заявил Владимир Путин в январе на встрече с участниками спецоперации в военном госпитале в Москве. Экономика функционирует устойчиво, при этом в ней происходят структурные изменения, добавил президент.

В России впервые с конца июня 2023 года подешевели куриные яйца, с 10 по 15 января цены на товар опустились на 0,2%.