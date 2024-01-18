Вашингтон, 19 января, 2024, 01:28 — ИА Регнум. В США конгрессмены 18 января менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна приняли временную резолюцию по предотвращению остановки работы правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

При голосовании временную резолюцию поддержало достаточное для принятия документа количество конгрессменов. Согласно регламенту, документ теперь должен подписать президент США Джо Байден.

Также 18 января проект резолюции утвердили в Сенате.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Байден заявил, что американский Конгресс одобрил финансирование правительства, предотвратив таким образом предполагаемый шатдаун. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,59 трлн, из них 886 млрд выделены на оборону.

Срок действие закона о продолжении финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств США заканчивается 19 января. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, а остальных отправят в вынужденный отпуск.

Финансирование работы других ведомств и программ продлили до 2 февраля.