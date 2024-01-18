Южно-Сахалинск, 19 января, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Гарнизонный военный суд Южно-Сахалинска признал военнослужащего виновным по уголовному делу о самовольном оставлении части. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Подробности заседания сообщили в пресс-службе суда.

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Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Мужчину также лишили воинского звания «младший сержант».

Следствием и судом установлено, что 19 марта 2023 года мужчина без уважительных причин самовольно ушёл из воинской части в Донецкой Народной Республике.

«Он некоторое время праздно жил в ДНР, а потом уехал домой в Краснодарский край. 13 сентября 2023 года военнослужащий прибыл в воинскую часть в Южно-Сахалинске, где и рассматривалось его дело», — пояснили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего, который сбежал из зоны спецоперации в ДНР. Помимо этого, он был лишён воинского звания «гвардии ефрейтор».

Суд установил, что 4 июля 2023 года фигурант ушёл из расположения подразделения воинской части в Донецкой Народной Республике, а 4 сентября явился в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

В сентябре из военной части в Сакском районе Крыма пропал офицер, вооружённый огнестрельным оружием. Выяснилось, что мужчина решил отправиться домой в Ростовскую область, купил билет на поезд и уехал.