Москва, 19 января, 2024, 00:39 — ИА Регнум. По поручению президента РФ Владимира Путина правительство подготовит меры по наращиванию мощностей российских суперкомпьютеров. Об этом говорится на сайте Кремля.

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«Правительству Российской Федерации: разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», — указано в перечне поручений по итогам состоявшейся 24 ноября 2023 года конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Путин ожидает доклада по данному вопросу до 1 марта. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре российский лидер посетил выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ), проходившую в Центре международной торговли в Москве в рамках конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Путин отметил, что увеличение мощностей российских суперкомпьютеров «критически необходимо» для дальнейшего развития генеративного ИИ. Нарастить мощности нужно в несколько раз, подчеркнул президент РФ.

В сентябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о льготах для отечественных производителей комплектующих к суперкомпьютерам. Перед кабинетом министров была поставлена задача разработать проект поддержки учёных, малых и средних технологических компаний, а также профинансировать использование ими суперкомпьютеров с целью развития нейросетей и технологий в сфере ИИ.