Варшава, 19 января, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил РФ смогли подавить навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и в Сувалкском коридоре. Об этом 17 января написал портал Epoznan. pl.

Mil.ru Специалисты РЭБ за работой

Отмечается, что от границы с Германией до границы с Белоруссией оказался подавлен сигнал GPS. Это, по данным источника, происходит не первый раз за последние несколько дней.

Серьёзные сбои сигнала также были зафиксированы ранее в Финляндии и Эстонии.

Специалисты предположили, что это может быть преднамеренной попыткой глушения или военными учениями России.

Также, по заключению издания, сбои совпадают с «теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления в Калининградской области».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные эффективно глушат сигналы GPS западных оружия и техники в зоне спецоперации. Как заявило издание The Economist, подразделения радиоэлектронной борьбы армии России успешно справляются с техникой, которая ранее считалась неуязвимой.

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