Российские военные подавили сигнал GPS на части территории Польши — СМИ
Epoznan. pl: ВС РФ в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на территории Польши
Варшава, 19 января, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил РФ смогли подавить навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и в Сувалкском коридоре. Об этом 17 января написал портал Epoznan. pl.
Отмечается, что от границы с Германией до границы с Белоруссией оказался подавлен сигнал GPS. Это, по данным источника, происходит не первый раз за последние несколько дней.
Серьёзные сбои сигнала также были зафиксированы ранее в Финляндии и Эстонии.
Специалисты предположили, что это может быть преднамеренной попыткой глушения или военными учениями России.
Также, по заключению издания, сбои совпадают с «теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления в Калининградской области».
Как сообщало ИА Регнум, российские военные эффективно глушат сигналы GPS западных оружия и техники в зоне спецоперации. Как заявило издание The Economist, подразделения радиоэлектронной борьбы армии России успешно справляются с техникой, которая ранее считалась неуязвимой.
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