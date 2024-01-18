Давос, Швейцария, 19 января, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак призвала мировое сообщество к урегулированию конфликта на Украине, для этого необходимо вести диалог с Россией. Об этом политик сказала в интервью американской телекомпании CNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе.

vadhajtasok. hu Каталин Новак — президент Венгрии

«Поиск пути к миру является главной задачей, но это будет чрезвычайно сложно. Рискну предположить, что невозможно будет достичь мирных переговоров без участия обеих сторон. Думаю, что, не поговорив с Россией и не попытавшись усадить её за стол переговоров, мы не добьёмся успеха», — сказала президент Венгрии.

Новак подчеркнула, что западные страны должны прийти к согласию по данному вопросу между собой и Украиной. После этого следует предложить России начать переговоры, возможно через Китай или другие страны, а также напрямую. Именно переговоры приведут к прекращению огня, этого все хотят. Позиции Венгрии и других членов ЕС в отношении Украины во многом совпадают, расхождения касаются лишь методов урегулирования конфликта, добавила Новак.

Венгерский лидер при этом считает, что Киеву необходима поддержка. Она не исключила, что 1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры ЕС смогут договориться о выделении Украине финансовой помощи.

По словам Новак, ЕС и НАТО не должны допустить эскалации украинского конфликта и ввязываться в него. Необходимо добиться того, чтобы 2024 год стал годом мира, а не годом войны, заключила президент Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока считает, что без России невозможна будущая архитектура безопасности в Европе, решающая роль в дискуссиях на эту тему должна быть за Евросоюзом. Конфликт на Украине он прокомментировал необходимостью скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации за столом в ходе переговоров. Также предстоит выяснить, как достичь прочного мира между сторонами, военные действия к этому не приведут, подчеркнул политик.

В статье газеты The New York Times от 16 января говорится, что в Давосе на полях Всемирного экономического форума чиновники и бизнесмены призвали к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Тема украинского конфликта была заметна на мероприятии, но она не стала доминирующей. При этом предприниматели выразили поддержку Киеву и обеспокоенность потерей Украиной финансовой помощи.