Вашингтон, 19 января, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден на мероприятии в Северной Каролине заявил, что сфотографировался с женщиной, при этом она в тот момент находилась в другом штате.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», — сказал американский лидер.

Правда, президент тут же спохватился и сказал, что всё перепутал — демократка-конгрессвумен «находится сейчас в Вашингтоне».

Как сообщало ИА Регнум, 81-летний Джо Байден заявил, что Вашингтон должен предложить России «разумный путь». Имел он в виду Украину.

В Сети не раз обсуждались многочисленные видео, где лидер США блуждал по сцене, ища выход, здоровался с пустотой, путал должности чиновников и руководителей.

Снижение когнитивных способностей у Джо Байдена происходит быстро, и это уже должно серьёзно беспокоить не только окружение президента, но и американскую общественность. Дальнейшее его пребывание у власти, а тем более второй срок президентства, несут угрозу стране. Такое заявление в очередной раз сделал член палаты представителей от Техасской республиканской партии, бывший личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон.