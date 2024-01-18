Киев, 18 января, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на критическое состояние ВСУ, а также давление со стороны российской армии и потребовал от Германии предоставления новой помощи. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Bild.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Кличко, украинские войска на протяжении нескольких месяцев ощущают огромную нехватку боеприпасов. Кроме того, российская армия в последнее время оказывает безумное давление на ВСУ, добавил он.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: Мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз. Мы никогда не должны недооценивать Россию», — сказал мэр Киева.

Также Кличко выразил недовольство решением бундестага, который отклонил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января парламент Германии отклонил проект резолюции о поставке ВСУ ракет Taurus. В поддержку документа проголосовали 178 депутатов, против — 485, ещё трое депутатов воздержались. Проект был составлен оппозиционной фракцией ХДС/ХСС.

По словам политолога, бывшего советника президента Леонида Кучмы Олега Соскина, власти настойчиво заявляют о том, что Украина продолжит воевать, якобы этого хочет «украинское сообщество». При этом украинцы сами осознают, что продолжение военного конфликта невозможно. Это делает идею главы киевского режима Владимира Зеленского о реализации «формулы мира» абсолютно нереализуемой. Кроме того, состояние ВСУ, истощение сил и ресурсов накладываются на жёсткую позицию по отношению к Украине соседних с ней стран, которые фактически объявили ей блокаду, добавил Соскин.