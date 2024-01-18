Сенат США принял резолюцию о предотвращении частичного шатдауна
Сенат США принял временную резолюцию о предотвращении частичного шатдауна
Вашингтон, 18 января, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Сенат США 18 января в ходе голосования поддержал новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы американского правительства для продления его финансирования до марта. Это случилось чуть менее чем за двое суток до шатдауна.
Законопроект обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств.
Теперь резолюцию отправят на голосование в палату представителей, от которых зависит, успеют ли обе палаты Конгресса её принять и отправить на утверждение президенту Джо Байдену раньше, чем у правительства закончатся средства на работу в ночь с 19 на 20 января.
Как сообщало ИА Регнум, 13 января лидеры палаты представителей и Сената Конгресса США предварительно согласовали компромиссный проект инициативы о продлении финансирования работы правительства.
19 января истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, а остальных отправят в вынужденный отпуск.
Финансирование работы других ведомств и программ продлено до 2 февраля. Отмечается, что лидеры Конгресса согласовали инициативу, продлевающую выделение средств части федеральных структур до 1 марта, а другим — до 8 марта.
Байден 23 декабря подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, который начался 1 октября. В бюджет также заложена помощь ВСУ в размере 800 млн долларов, в том числе 300 млн — в рамках «инициативы содействия безопасности».
Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,59 трлн, из них 886 млрд выделены на оборону.