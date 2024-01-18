Вашингтон, 18 января, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Сенат США 18 января в ходе голосования поддержал новую резолюцию о предотвращении частичной остановки работы американского правительства для продления его финансирования до марта. Это случилось чуть менее чем за двое суток до шатдауна.

Иван Шилов ИА Регнум

Законопроект обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств.

Теперь резолюцию отправят на голосование в палату представителей, от которых зависит, успеют ли обе палаты Конгресса её принять и отправить на утверждение президенту Джо Байдену раньше, чем у правительства закончатся средства на работу в ночь с 19 на 20 января.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января лидеры палаты представителей и Сената Конгресса США предварительно согласовали компромиссный проект инициативы о продлении финансирования работы правительства.

19 января истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств. В случае шатдауна первыми приостановят работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, а остальных отправят в вынужденный отпуск.

Финансирование работы других ведомств и программ продлено до 2 февраля. Отмечается, что лидеры Конгресса согласовали инициативу, продлевающую выделение средств части федеральных структур до 1 марта, а другим — до 8 марта.

Байден 23 декабря подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, который начался 1 октября. В бюджет также заложена помощь ВСУ в размере 800 млн долларов, в том числе 300 млн — в рамках «инициативы содействия безопасности».

Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,59 трлн, из них 886 млрд выделены на оборону.