Москва, 18 января, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Народный артист России, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков сказал, что был готов к блокировке на YouTube своего канала «БесогонТВ» — он давно переведён на российские ресурсы. Об этом режиссер сообщил в своём официальном Telegram-канале «Бесогон».

Екатерина Чеснокова /РИА Новости Народный артист России Никита Михалков

Михалков написал, что удивлён, насколько долго он и его команда смогли, учитывая, «насколько острыми, неудобными и даже страшными» для коллективного Запада были темы передач, просуществовать на YouTube.

«Да ещё я под санкциями больше года… Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы», — заверил народный артист, добавив, что «задушить правду им не удастся», он продолжит её говорить.

Никита Михалков к радости зрителей также написал, что выпуски авторской программы «БесогонТВ» можно посмотреть в Telegram-канале «Бесогон», на сайте «БесогонТВ» и на канале «БесогонТВ» в Rutube.

Проект «Бесогон TV» работает с марта 2011 года.

Как сообщало ИА Регнум, видеохостинг YouTube 18 января заблокировал канал Никиты Михалкова «БесогонТВ».

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — сказано в сообщении, появляющемся на экране при попытке открыть страницу канала.

В августе 2023 года YouTube удалил канал бывшего разведчика Вооружённых сил США Скотта Риттера. При переходе на канал появлялась надпись, что аккаунт заблокирован «за нарушение условий использования YouTube». Риттер в эфире YouTube-канала критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, прогнозировал неудачи украинской армии и активно комментировал специальную военную операцию на Украине.