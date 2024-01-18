Уфа, 18 января, 2024, 22:22 — ИА Регнум. В Башкирии сотрудники полиции устанавливают причастных лиц к призывам местных жителей к участию в несогласованных митингах в пятницу, 19 января, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По данным ведомства, в интернете размещаются призывы к участию в несанкционированной публичной акции 19 января в городах Башкирии, в том числе в Уфе.

«МВД по Республике Башкортостан проводит проверочные мероприятия для установления лиц, осуществляющих призывы к участию в несогласованном массовом мероприятии, и привлечению их к ответственности», — уточнили правоохранители.

Полиция рекомендовала гражданам не поддаваться на провокации, предупредив о том, что за призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, в социальных сетях и мессенджерах были размещены призывы к жителям Башкирии выйти на протестные акции у Баймакского районного суда. По информации Следственного комитета России, целью этих призывов была организация массовых беспорядков. Следователи возбудили уголовное дело.

Протестные акции предполагалось провести в период проведения судебного заседания по уголовному делу по обвинению Фаиля Алчинова (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов или террористов) в совершении преступления по статье УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. По данным следствия, осужденный на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов.

Организаторы протестных акций хотели добиться освобождения Алчинова от уголовной ответственности, пояснили в СКР.