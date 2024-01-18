Москва, 18 января, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Роспотребнадзор провёл консультации с представителями МИД РФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и убедился в том, что интерпретации заявлений ВОЗ о якобы имеющей место угрозе новой пандемии неверны, сообщили 18 января в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с данными заявлениями Роспотребнадзор также провел консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры ВОЗ, которые подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведённых некоторыми телеграм-каналами», — сказано в сообщении службы.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что ВОЗ якобы объявила об угрозе новой пандемии, которая может начаться в мае 2024 года, в действительности же речь в заявлении ВОЗ шла о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, эта разработка к указанному сроку должна завершиться, отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе участники обсудили неизвестную смертоносную «болезнь Х». Темой сессии форума стали устойчивость и жизнестойкость систем здравоохранения и совместный эпиднадзор. В сессии принял участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждают на различных площадках и экономических форумах, но громкие заявления о болезни Х могут иметь не научные, а экономические мотивы, заявили в Роспотребнадзоре, комментируя повестку давосского форума.