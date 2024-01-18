Москва, 18 января, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении средств предприятию по управлению собственностью за рубежом на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, в том числе времён СССР и Российской империи, сообщается 18 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Даничев /РИА Новости

В частности, средства выделяются на покрытие затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащего оформления прав и юридической защиты этого имущества.

Согласно постановлению от 2015 года, Управление делами президента (УДП) и МИД в пределах своей компетенции должны организовывать поиск, оформление и защиту заграничной недвижимости РФ. На эти цели выделялась субсидия, её могли получать организации, подведомственные УДП, однако с 2021 года правила субсидирования были скорректированы, и поиск такого имущества перестал быть основанием для выделения средств.

Нынешний указ президента возвращает субсидии и назначает конкретное уполномоченное предприятие.

Другим указом президента предприятию будет выделена субсидия на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации федеральной российской недвижимости за рубежом.

Как передавало ИА Регнум, 11 января сейм Латвии утвердил законопроект по передаче «Дома Москвы» в собственность государства. Такое решение в Сейме объяснили обеспечением «прекращения политической активности, угрожающей национальной безопасности Латвии». В МИД РФ отметили, что власти Латвии таким образом занялись рейдерскими захватами.

В конце ноября власти Чехии решили заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие России, в том числе отели, якобы контролируемых российскими госорганизациями. В частности, чешское государство заинтересовалось отелем Ulrika в Карловых Варах, которым, как утверждалось, владеет компания «Связьинвестнефтехим», также в поле зрения управления правительства Чехии попала российская госкомпания «Медицинский центр», которая якобы владеет в Карловых Варах гостиницей «Московский двор».