Москва, 18 января, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Более 200 млн изображений создали пользователи нейросети Сбера Kandinsky в 2023 году. По данным разработчиков, аудитория нейросети превысила 12 млн уникальных пользователей.

Пресс-служба Сбера Примеры работ Kandinsky

Kandinsky заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии AI-ресурса Hugging Face.

Kandinsky понимает запросы из широкого списка тем более чем на 100 языках, умеет менять отдельные объекты и целые области на картинке, смешивать несколько рисунков, дорисовывать изображение, создавать картины в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Нейросеть хорошо знает отечественный культурный код: архитектурные достопримечательности, объекты и элементы народного искусства.

Кроме того, пользователи Kandinsky могут создавать четырёхсекундные анимационные ролики и полноценные видео длиной до восьми секунд.