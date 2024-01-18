Страсбург, Франция, 18 января, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Представитель правительства Венгрии, глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш назвал «бандой лицемеров» руководство Европарламента и Еврокомиссии. Лидеры структур ЕС намерены лишить Будапешт финансирования и права голоса в ЕС, но при этом закрывают глаза на недемократичные действия новых властей в Польше, отметил глава канцелярии.

Иван Шилов ИА Регнум

Гуйяш раскритиковал председателя польского правительства Дональда Туска. Представитель Венгрии заявил, что последний после прихода к власти устроил политические чистки в государственных СМИ и прокуратуре.

«Хотел бы я посмотреть на реакцию этой банды лицемеров, которая придерживается двойных стандартов и правил в Брюсселе, если бы такое происходило в Венгрии», — сказал Гуйяш.

Он добавил, что руководство ЕС пытается вмешиваться во внутренние дела стран, проявляя строгость в одних случаях и закрывая глаза в других.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Европарламента поддержали резолюцию, которая в том числе осуждает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за «систематический подрыв ценностей ЕС» и за вето на выделение помощи Украине. Это решение депутатов может поспособствовать тому, что Будапешт лишат права голоса при принятии решений в Евросоюзе, сообщили западные СМИ. При этом резолюции Европарламента не являются обязательными для исполнения властями ЕС.