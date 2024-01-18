Кронштадт, Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. В Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте 18 января в честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда открыли выставку «Флот для блокадного Ленинграда».

Алексей Даничев / РИА Новости

Центральной темой экспозиции стала роль Военно-Морского Флота в обороне Ленинграда. Также были представлены тематические стенды, посвященные производству в блокадном городе. Пространство выставки было разделено на два блока — «Фронт» и «Тыл».

«Конечно, невозможно себе представить, чтобы здесь (в Кронштадте. — Прим. ред.) не открывалась экспозиция, посвященная, пожалуй, главному событию этого года — это 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 81 год с прорыва блокады, который мы празднуем уже сегодня», — сказал в своём приветственном слове вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Выставка, организованная при поддержке правительства Петербурга, Министерства культуры и Министерства обороны, а также ведущих архивов Петербурга, будет открыта для посетителей в течение трех месяцев.

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В Кронштадте с августа 1941 года сосредоточился флот кораблей Балтийского флота. Своей артиллерией они сдерживали натиск фашистских войск и вели контрбатарейную борьбу. Подводные лодки Балтийского флота потопили значительное количество кораблей противника. Кроме того, многие моряки сражались на берегу в качестве пехотинцев.

18 января в честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда на стрелке Васильевского острова в Петербурге были зажжены Ростральные колонны. В этот же день на мемориальном Пискаревском кладбище прошла церемония памяти павших в дни блокады.

Как сообщало ИА Регнум ранее, участники движения «Волонтёры Победы» провели 18 января мероприятия в память о героях блокады Ленинграда. Они навестили ветеранов Великой Отечественной войны, провели акцию «Блокадный хлеб» и уроки памяти, возложили цветы к мемориалам, посвящённым блокаде. Акции прошли не только в Петербурге, но и в других городах России.